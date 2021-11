USA, acqua avvelenata dal piombo: risarcimento da 626 milioni di dollari alle vittime

di Manuela 11 Novembre 2021

Negli USA le vittime dell’avvelenamento da piombo a causa dell’acqua tossica della città di Flint verranno risarcite per un totale di 626 milioni di dollari. Ma cosa era successo in questa cittadina del Michigan?

Era il 2014 e la città di Flint decise di spostare il suo approvvigionamento idrico dal sistema di Detroit, che attinge dal lago Huron, all’acqua del fiume Flint: questo avrebbe dovuto far risparmiare alla città, in grave crisi economica, milioni di dollari.

Solo che l’acqua del fiume Flint era un po’ più corrosiva rispetto all’acqua del lago Huron e non era stata trattata adeguatamente, cosa che aveva provocato la perdita di piombo dai tubi.

I residenti di Flint si erano accorti che qualcosa non andava: ogni tanto l’acqua del rubinetto usciva blu o gialla. Inoltre molti di loro avevano cominciato a perdere i capelli o a sviluppare eruzioni cutanee su viso e braccia.

Nonostante i cittadini continuassero a lamentarsi del fatto che l’acqua aveva un aspetto e un sapore strano, ecco ci funzionari e i leader locali per più di un anno sono andati avanti negando che potesse esserci qualcosa di anomalo.

Tuttavia l’avvelenamento da piombo provocò ad un certo punto la morte di 12 persone. Circa 100mila residenti non poterono avere accesso ad acqua salubre ed ecco che, in un secondo momento, molti residenti decisero di intentare un’azione legale contro lo stato del Michigan.

Ovviamente nel frattempo, accertate le cause dei malori e delle morti, l’approvvigionamento idrico venne dirottato nuovamente sul sistema di Detroit (anche se molti residenti ormai non si fidano più e continuano a usare l’acqua in bottiglia per bere, cucinare e lavarsi).

Ora un giudice americano ha deciso di approvare un risarcimento da 626 milioni di dollari per le vittime della crisi idrica del 2014-15 di Flint. La maggior parte dei soldi andrà ai bambini della città, agli adulti colpiti, agli imprenditori e a chiunque abbia pagato le bollette dell’acqua.

Secondo il giudice distrettuale Judith Levy, si tratta di un accordo importante con un programma completo di compensazione per ogni partecipante qualificato. La maggior parte dei soldi verrà versata dallo stato del Michigan, accusato di aver ripetutamente trascurato i rischi per la salute pubblica.

Sempre a proposito di piombo: a inizio anno era stato trovato come contaminante in un vino bianco italiano, il lotto era stato ritirato dal commercio.