Usa: arriva il trend dei negozi di drink senza alcol

Negli Stati Uniti impazzano i negozi specializzati esclusivamente in drink, birre, vini e bevande analcoliche: arriveranno anche da noi?

di Valentina Dirindin 28 Novembre 2021

Un nuovo trend è in arrivo dagli Usa, quello dei negozi di drink senza alcol. Anche gli astemi, in fondo, hanno voglia di bere un cocktail colorato e buono, o di regalare una bella bottiglia all’amico astemio anche lui.

Dite di no? Eppure negli Stati Uniti la moda è già esplosa, con moltissimi negozi che vendono drink alla moda e bottiglie di design contenenti bevande alcol free. Così trovano uno spazio le centinaia di opzioni create dalle aziende per chi non vuole assumere alcol: birre, vini, liquori, aperitivi e cocktail confezionati, versioni senz’alcol delle bevande alcoliche più diffuse.

I negozi di bottiglie analcoliche americani offrono un’ampia gamma di bellissime bottiglie di cocktail analcolici, succhi di vino realizzati con ingredienti come la pera caramellata e le cosiddette bevande infuse con CBD, zenzero e curcuma. Tutte cose che si possono comprare anche online, ma i gestori dei neonati negozi specializzati sono certi di poter dare un valore aggiunto all’acquisto, facendo assaggiare le bevande e spiegando ai clienti che tipo di prodotti stanno comprando.

Alcune delle bevande che si vendono in questi negozi, inoltre, contiene una minima quantità di alcol, ed è importante che i negozianti sappiano distinguere e suggerire al cliente il prodotto più adatto alle sue esigenze. Insomma, la moda è ormai partita, e chissà se arriverà anche da noi.