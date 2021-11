USA: artisti creano patatine al gusto di cibi illegali

di Luca Venturino 16 Novembre 2021

Il collettivo artistico MSCHF con sede a Brooklyn ha lanciato una linea di patatine con il sapore dei cibi illegali o vietati negli USA; e così ecco che vengono create le patatine al gusto di carne di cavallo, al gusto del velenosissimo pesce palla o al casu marzu, il celebre formaggio sardo con i vermi.

Il progetto, che prende il nome “Illegal chips”, è accompagnato da un manifesto artistico che risponde alle norme di produzione e consumo alimentare degli States e, sulla scia degli accordi sul clima di Glasgow di qualche giorno fa, intende evidenziare l’effetto dannoso degli allevamenti animali per il consumo di carne sul pianeta. Eh sì, perché tutte le patatine non contengono, di fatto, prodotti a base di carne: i gusti carne di cavallo e pesce palla sono vegani, mentre il gusto casu marzu è vegetariano. Nel proprio manifesto, MSCHF ha affermato che spera di dimostrare che “La distinzione tra ‘animali-cibo’ e ‘animali-non-cibo’ è una costruzione sociale. Lo stesso, ovviamente, si può dire delle leggi in generale”.

“Le patatine possono essere modificate per farle avere il sapore di qualsiasi cosa”, ha spiegato Dan Greenberg, tesoriere del collettivo. “Allora perché le aziende produttrici non hanno immaginazione, e continuano a proporre sapori che possiamo facilmente mangiare nella vita reale? Volevamo dare alle persone un gusto che non proveranno mai da nessuna altra parte.”