USA, attenzione alla #OneChipChallenge: la sfida con le patatine piccanti manda la gente in ospedale

di Manuela 20 Settembre 2022

Negli USA gli esperti stanno mettendo tutti in guardia in merito alla #OneChipChallenge: la sfida con le patatine piccanti sta mandando un sacco di gente all’ospedale.

La sfida in questione è stata lanciata dall’azienda Paqui, nota per le sue tortilla chips aromatizzate. Non è la prima volta che Paqui propone questa sfida, ma in questo caso la patatina protagonista forse è un tantino troppo piccante.

Praticamente la One Chip Challenge 2022 propone una patatina aromatizzata con i peperoncini Carolina Reaper e Scorpion Pepper. La potenza di questi peperoncini è tale che chi mangia queste patatine poi si ritrova con la lingua blu. Letteralmente blu.

La sfida consiste nel mangiare la patatina intera e aspettare il più possibile prima di bere o mangiare qualcosa per placarne la piccantezza, il tutto pubblicando online, ovviamente, le proprie reazioni. Il problema è che medici ed esperti hanno lanciato l’allerta: molte persone, fra cui anche bambini, a seguito di questa sfida sono finiti in ospedale a causa di dolori lancinanti allo stomaco. Uno studente del Texas, poi, è addirittura collassato.

Ricoveri per questo motivo sono stati registrati in California, Texas e Alabama, mentre in Georgia e Colorado la scuola ha avvisato i genitori del fatto che il motivo per cui i figli stavano male a tal punto da saltare la scuola era da imputare proprio della suddetta sfida.

A proposito di peperoncini Carolina Reaper: sempre negli USA è stato stabilito il nuovo Guinness World Record, ne sono stati mangiati tre in soli 8 secondi.