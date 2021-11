di Valentina Dirindin 28 Novembre 2021

Un siparietto anche divertente, per quanto in effetti potenzialmente drammatico: alcuni camerieri di McDonald’s, negli Usa, si sono dovuto nascondere dentro al frigo per fuggire a una rissa scoppiata nel locale. È accaduto nella contea di Henry, in Georgia, quando un cliente del McDonald’s pare abbia dato di matto, arrabbiandosi non si sa bene per cosa dopo aver preso il suo ordine al drive thru. Secondo la ricostruzione fatta da uno dei membri dello staff alla tv locale, il cliente avrebbe iniziato a lanciare il caffè contro il finestrino del drive-thru, prendendo a pugni la struttura.

Un video fatto da un cellulare mostra un dipendente rispondere con un lancio di caffè attraverso la finestra del drive-thru, gesto che fa infuriare ulteriormente il cliente. “L’abbiamo fatto per legittima difesa, perché non sapevamo cosa fare”, ha detto il cameriere di McDonald’s. Poi il cliente arrabbiato è entrato urlando nel locale.

Secondo quanto riferito, un dipendente ha afferrato un piede di porco per cercare di allontanare l’uomo. Dal canto suo il cliente ha preso una sedia, minacciando di scagliarla contro lo staff. Nel frattempo il resto dello staff, la cui età media è di circa sedici anni, ha chiamato il 911 ed è corsa a chiudersi a chiave nel frigorifero nell’attesa della polizia.