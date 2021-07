USA: celebre gruppo di ristoranti richiederà il vaccino ai suoi ospiti

Per la prima volta, un grande gruppo dell'ospitalità e della ristorazione negli Usa ha imposto l'obbligo di vaccinazione per dipendenti e clienti.

di Valentina Dirindin 30 Luglio 2021

Danny Meyer, CEO di Union Square Hospitality Group, enorme gruppo della ristorazione americana, ha annunciato che nei suoi locali verrà richiesto a tutti i dipendenti e agli ospiti che pasteggiano all’interno di fornire una prova di vaccinazione.

I suoi ristoranti, sparsi tra New York e Washington, saranno quindi il primo grande gruppo dell’ospitalità a compiere una mossa del tutto simile al nostro Green Pass, decisa a fronte di un nuovo aumento dei contagi anche in America. “Sentiamo di avere una straordinaria responsabilità nel proteggere i nostri membri del personale e i nostri ospiti, ed è quello che faremo”, ha detto Meyer in un’intervista alla CNBC.

L’imprenditore ha aggiunto di essere convinto che questa mossa convincerà più persone a cenare nei suoi ristoranti, visto il grande impegno per la sicurezza dimostrato, e non il contrario.

Mentre la “grande maggioranza” dei dipendenti di Union Square Hospitality Group è già stata vaccinata, Meyers ha affermato che la minoranza ancora non vaccinata avrà ancora 45 giorni per prendere la propria decisione.

Anche sotto questo punto di vista, Meyers ha affermato che la mossa potrebbe aiutare ad attirare dipendenti che desiderano lavorare in un ambiente sicuro, in un momento in cui l’Union Square Hospitality Group sta avendo a che fare – come tutto il comparto – con una significativa carenza di personale.