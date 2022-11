USA: cimiteri più allegri con ricette e piatti preferiti incisi sulle lapidi

Negli USA i cimiteri saranno un tantino più allegri grazie a una nuova moda: far incidere sulle lapidi ricette e piatti preferiti.

di Manuela 2 Novembre 2022

A quanto pare negli USA spopola una nuova moda: rendere i cimiteri più allegri incidendo sulle lapidi ricette, piatti preferiti e segreti culinari.

Secondo quanto rivelato da Dagospia, sono soprattutto i cimiteri della East Cost quelli più colpiti da questa mania. In pratica sulle tombe, al posto delle classiche frasi banali, sempre tutte uguali, ecco che vengono incise o appese delle ricette. In pratica al posto di “Assuntina Martufello, amata madre e nonna” troverete scritto “Assuntina Martufello, ricetta del ragù: farlo pippiare per 8 ore”. O qualcosa del genere, insomma

Molte persone hanno deciso di passare ai posteri non come madre, padre, nonno, zio di qualcuno, bensì come di persona che amava questo o quel piatto. O che aveva inventato la tale ricetta, debitamente poi incisa sulla lapide. E sono precisi: la ricetta riporta dosi e procedimenti.

Pare che siano soprattutto le donne a voler incidere le loro ricette preferite sulle lapidi, soprattutto per quanto riguarda i dolci e le ricette che vengono tramandate di generazione in generazione. Inoltre sembra che qualcuno abbia deciso di raccogliere tutte queste ricette e di pubblicare un vero e proprio ricettario cimiteriale.

Già mi figuro la mia lapide: “Manuela, come apriva le scatolette di tonno lei, nessun altro”.