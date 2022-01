USA: come aumentare la concorrenza nell’industria della carne secondo Joe Biden

Il presidente degli USA Joe Biden ha svelato il suo piano per aumentare la concorrenza nell'industria della carne nel paese.

Il presidente degli USA Joe Biden non ha dubbi: è necessario aumentare la concorrenza nell’industria della carne del paese. E per farlo ha svelato quale sia il suo piano.

Gli Stati Uniti emaneranno nuove leggi e stanzieranno 1 miliardo di dollari di finanziamenti nel 2022 per supportare i trasformatori di carne e gli allevatori indipendenti. Il tutto fa parte di un piano per affrontare il problema della mancanza di concorrenza significativa nel settore della carne.

Il fatto è che negli USA un piccolo gruppo di grandi aziende di carni bovine, suine e pollame ha un eccessivo controllo sul mercato del settore, cosa che permette loro di dettare i prezzi all’ingrosso e al dettaglio con conseguente profitto a spese dei fornitori e dei clienti.

Secondo Biden il capitalismo senza concorrenza non può essere definito capitalismo: è solo sfruttamento. Secondo una recente analisi della Casa Bianca, le quattro principali aziende di confezionamento della carne sono:

Cargill

Tyson Foods Inc.

JBS SA

National Beef Packing Co

Queste quattro aziende controllano fra il 55 e l’85% del mercato della carne bovina, suina e avicola. Per questo motivo il Dipartimento dell’Agricoltura (USDA) stanzierà 1 miliardo di dollari dei fondi dell’American Rescue Plan per espandere il settore indipendente della lavorazione della carne, ivi compresi fondi per finanziamenti, prestiti garantiti e formazione dei lavoratori.

L’USDA proporrà anche regole per rafforzare l’applicazione del Packers and Stockyards Act e per chiarire il significato delle etichette di carne “Prodotta negli Stati Uniti” che, secondo gli allevatori nazionali, avvantaggia ingiustamente le multinazionali che allevano bestiame all’estero e lo macellano poi negli USA.

Il prezzo della carne è aumentato proprio nel momento in cui la Casa Bianca sta cercando di combattere l’inflazione: secondo una recente analisi della White House, i profitti lordi dei quattro produttori di carne di cui sopra sono aumentati del 120%.