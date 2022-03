Usa: Donald Trump non trova il pane al supermercato: “Siamo un Paese del terzo mondo”

"Vai in un negozio e non c'è il pane - spiega ai microfoni di Just The News l'ex presidente USA -. Siamo come un paese del terzo mondo".

di Marco Locatelli 31 Marzo 2022

Donald Trump non trova il pane nei supermercati e paragona gli Stati Uniti d’America ad un paese del terzo mondo. L’ennesima provocazione dell’ex presidente USA, che si lamenta anche dell’assenza di altri prodotti in altri negozi come nelle gioiellerie e ferramenta.

“Vai in un negozio e non c’è il pane – spiega ai microfoni di Just The News l’ex presidente -. Siamo come un paese del terzo mondo. Non ci sono le cose. Vai a comprare qualcosa da Tiffany, vai a comprare qualcosa in un negozio di ferramenta e non hanno i prodotti”.

Nei giorni scorsi l’attuale presidente Biden ha presentato una proposta da 5,8 trilioni di dollari per l’anno fiscale 2023, che include centinaia di milioni di dollari volti ad alleviare i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento che hanno paralizzato il trasporto globale di merci per mesi.

Ciò include 125 milioni di dollari di aiuti per rendere i produttori nazionali di piccole e medie dimensioni più competitivi sul mercato. E sulla carenza di pane lamentata da Trump, gli economisti temono che il conflitto in Ucraina, durato più di 30 giorni, possa peggiorare la situazione.