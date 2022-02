USA: durante il Super Bowl gli americani hanno mangiato un miliardo e mezzo di alette di pollo

di Luca Venturino 14 Febbraio 2022

Domenica 13 febbraio, ore 18:30: negli USA tutto si ferma per lo spettacolo del Super Bowl. Beh, quasi tutto, perché le mascelle degli americani si sono decisamente date da fare, tanto che, stando alle stime del National Chicken Council, sono state mangiate circa 1,42 miliardi di ali di pollo nel corso della giornata.

È risaputo, dopotutto, che la partita ha tutto un altro sapore quando si sgranocchia qualcosa per accompagnamento, e questo nonostante l’inflazione abbia fatto alzare i prezzi delle ali di pollo di 0,60$ al chilo rispetto allo scorso anno. Si sono dati da fare anche i nostri amici che invece non mangiano la carne, ma che si sono uniti in ogni caso al rituale dello spuntino di metà partita: secondo Compassion in World Farming, sono 160 milioni le ali vegane mangiate, con 10 milioni di Americani che hanno per l’appunto preferito l’opzione vegana rispetto alla controparte animale.