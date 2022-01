USA, i supermercati sono di nuovo vuoti per la variante Omicron

di Luca Venturino 14 Gennaio 2022

Tra gli effetti più appariscenti (e preoccupanti) dell’inizio della pandemia, tutti ricorderanno le file sterminate di scaffali vuoti nei supermercati. Ora, a quasi due anni di distanza, eccoci a rivivere le stesse scene: negli USA, infatti, molti dei locali facenti parte del network della grande distribuzione sono in grande difficoltà per l’aumento dei casi di Covid causati dalla variante Omicron e dai problemi alla catena di approvvigionamento.

Scene che anche noi, in Italia, abbiamo ricominciato a vivere. Nel caso dei nostri amici oltreoceano, tuttavia, si tratta per l’appunto dell’azione di due crisi ben distinte, seppur collegate: da un lato abbiamo i contagi sempre più numerosi, che chiaramente non risparmiano nemmeno il personale dei supermercati, e dall’altro la più recente crisi alla catena di approvvigionamento che sta letteralmente paralizzando il commercio interno a stelle e strisce. È il risultato è sotto gli occhi di tutti, con carenze a livello nazionale per prodotti come carne e beni confezionati come i cereali.