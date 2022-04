Usa, il 70% dei vegetali non bio ha residui di pesticidi

di Dissapore 8 Aprile 2022

In USA il 70% dei vegetali non bio, provenienti da agricoltura convenzionale, ha ancora residui di pesticidi. Per consigliare i prodotti più sicuri, e mettere in guardia invece contro alcuni per i quali è raccomandato preferire l’alternativa biologica, L’Environmental Working Group pubblica ogni anni due elenchi, di prodotti freschi migliori e peggiori basati sui residui di pesticidi.

Gli elenchi, rilasciati con le definizioni Dirty Dozen e Clean Fifteen, si basano sui risultati del programma sui dati sui pesticidi del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti. Il gruppo di lavoro ambientale non effettua una revisione approfondita dei risultati del programma di test sui pesticidi del governo. Invece il gruppo no-profit estrae gli articoli di prodotti freschi “più contaminati” sulla base di dati grezzi.

Secondo l’USDA, il Pesticide Data Program (PDP) è un programma nazionale di monitoraggio dei residui di pesticidi e produce il database di residui di pesticidi più completo negli Stati Uniti, con un’enfasi su quei prodotti altamente consumati da neonati e bambini. L’USDA sottolinea regolarmente che quasi tutta la frutta e la verdura fresca testata – di solito circa il 99 percento – rientra ampiamente nei limiti accettabili per i residui di pesticidi.

Food safety news ha pubblicato i due elenchi, quello dei prodotti con residui maggiori, e quello con i vegetali più “puliti”. Il primo è in ordine dal peggiore al migliore, il secondo dal migliore al peggiore.

Quella sporca dozzina: i prodotti con più pesticidi

Fragole

Spinaci

Cavolo nero, cavolo cappuccio e senape selvatica

Nettarine

Mele

Uva

Peperone e peperoncino

Ciliegie

Pesche

Pere

Sedano

Pomodori

I magnifici quindici: i prodotti con meno pesticidi

Avocado

Mais dolce

Ananas

Cipolle

Papaia

Piselli

Asparago

Melone verde

Kiwi

Cavolo

Funghi

Cantalupo

Manghi

Anguria

Patate dolci

“Sono stati trovati residui di pesticidi su oltre il 70% dei prodotti non biologici testati dall’USDA e dalla FDA, un problema già evidenziato nel rapporto dello scorso anno”, secondo la dichiarazione dell’Environmental Working Group che annunciava gli elenchi.

“Tutti dovrebbero mangiare molta frutta e verdura fresca, indipendentemente da come vengono coltivate”, ha affermato il tossicologo EWG Alexis Temkin, Ph.D. “Ma gli acquirenti hanno il diritto di sapere quali sostanze potenzialmente tossiche si trovano in questi alimenti, in modo che possano fare le scelte migliori per le loro famiglie, date le preoccupazioni di bilancio e di altro tipo”.

L’analista scientifico dell’Environmental Working Group Sydney Swanson ha affermato nell’annuncio che il gruppo raccomanda ai consumatori, ove possibile, di acquistare versioni biologiche dei prodotti nella “sporca dozzina”.