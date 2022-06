USA: il costo del barbecue del 4 luglio aumenterà del 7% a causa dei rincari alimentari

di Manuela 29 Giugno 2022

I rincari alimentari non risparmieranno neanche un’altra tradizione degli USA: le stime sostengono che il costo del barbecue del 4 luglio aumenterà del 7%.

Molto probabilmente gli americani, se non vorranno rinunciare al loro tradizionale e ricco barbecue, dovranno spendere meno soldi per i fuochi d’artificio e destinare il budget così risparmiato al cibo.

A fornire i dati è l’American Farm Bureau Federation: secondo le previsioni, il costo del barbecue del 4 luglio aumenterà del 7%, parti a circa 10 dollari in più rispetto a quello del 2021. E per un gruppo di dieci persone questo vuol dire che il costo medio sarà di 69,68 dollari, poco meno di 7 dollari a testa.

Ovviamente il costo rimane sempre più basso rispetto ad andare a cenare fuori, ma è indubbio che le persone stanno spendendo più soldi per gli alimenti base del barbecue come la carne macinata, i panini per gli hamburger e anche l’insalata di patate. Si tratta di alimenti base che costano decisamente di più rispetto all’anno scorso.

Le cause sono le più disparate, si tratta in realtà di un insieme di fattori: pandemia, problemi alla catena degli approvvigionamenti, la guerra in Ucraina, la siccità, i cambiamenti climatici, l’epidemia di influenza aviaria… Tutto concorre a far aumentare i costi.

Gli americani, però, non intendono rinunciare al cibo e per questo motivo o daranno fondo ai loro portafogli o dovranno trovare delle soluzione alternative. In molti hanno deciso di cercare di abbattere un po’ i prezzi rivolgendosi a prodotti non di marchio, ma che hanno lo stesso sapore di quelli a marchio. Tali opzioni sono presenti in molti negozi e catene, fra cui anche ALDI, Great Value e Save-a-lot.