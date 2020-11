Joe Biden: il piatto preferito del nuovo presidente USA è (più o meno) italiano

Il piatto preferito del neo eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden è (più o meno) un piatto italiano. Italiano perché, come Biden aveva rivelato in un’intervista pubblicata un anno fa su The Week, la sua ricetta del cuore è la pasta al pomodoro (e più italiana di così si muore).

Sì, ma noi abbiamo aggiunto “più o meno” perché, da integerrimi della pasta (come d’altronde sono tutti gli Italiani) un pochino rabbrividiamo quando arriva la specifica del fatto che, in realtà, parliamo di capelli d’angelo al pomodoro, roba che manco mi’ nonna con la dentiera.

Vabbe’, i gusti sono gusti, e tentiamo di sorvolare e non essere troppo schizzinosi, gioendo per quel tocco di italianità che da domani arriverà nella Casa Bianca, visto che pare che Biden pretenda di avere i suoi capelli d’angelo al pomodoro dopo ogni discorso pubblico.

D’altronde, all’indomani dell’elezione che ha fatto stare col fiato sospeso per giorni gli Americani, veniamo anche a sapere che uno dei cuochi di fiducia di Biden è italiano. Ugo Gastaldi, 47 anni, vive a Valperga e ha cucinato centinaia di volte per il nuovo presidente degli Stati Uniti. Speriamo solo non i capelli d’angelo al pomodoro.

