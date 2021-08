Usa, il sito di prenotazioni Yelp segnala ai clienti i ristoranti che richiedono il vaccino

Il sito di prenotazioni online Yelp segnala quali ristoranti richiedono il vaccino e quali hanno il personale completamente immunizzato: una misura di tutela per i clienti, ma anche per i ristoratori.

Yelp, il sito/app di prenotazioni online annuncia due nuove voci gratuite: d’ora in poi i clienti avranno di fianco al nome del ristorante cui stanno per mandare la richiesta la voce “Prova della vaccinazione richiesta” e quella “Tutto il personale completamente vaccinato”. Gli utenti saranno in grado di filtrare in base a questi attributi durante la ricerca di attività commerciali. Negli Usa com’è noto non c’è qualcosa di simile al Green Pass, ma solo linee guida che continuano a raccomandare distanziamento e mascherine soprattutto al chiuso, oltre ad incentivare in qualsiasi modo i vaccini. Molto è così lasciato all’iniziativa dei singoli, e non sono pochi i ristoranti che richiedono ai clienti un certo livello di immunità.

Questo a cascata ha comportato delle vere e proprie mobilitazioni online contro certi ristoratori ad opera di no-vax e contestatori, che hanno iniziato operazioni di bombing con una cascata di recensioni negative, basate esclusivamente sull’elemento del vaccino obbligatorio per entrare. Perciò queste nuove features di Yelp servono a proteggere non solo i clienti, ma anche i ristoratori, e soprattutto la propria credibilità di sito di prenotazioni e recensioni.

Scrive l’azienda sul suo blog: “Durante tutta la pandemia, abbiamo inserito avvisi di attività insolite su una pagina di Yelp quando scopriamo un afflusso di attività in risposta a un’azienda che sta attirando l’attenzione del pubblico per la sua posizione sulle pratiche di salute e sicurezza COVID, inclusa la richiesta di vaccinazioni per dipendenti e/o clienti. Infatti, da gennaio 2021, abbiamo inserito più di 100 avvisi di attività insolite sulle pagine di Yelp relative a questi incidenti, il che ha comportato la rimozione di quasi 4.500 recensioni per violazione delle nostre norme sui contenuti”.