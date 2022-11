USA: la bambina che mangia la pizza da sola per il suo compleanno dimostra che forse sbagliamo noi

di Luca Venturino 9 Novembre 2022

Un pesce chiude veramente gli occhi quando va a dormire? Un albero fa rumore quando cade e non c’è nessuno lì per sentirlo? Oppure, già che siamo in ambito di domande impossibili, un evento succede veramente se non viene poi postato sui social media? È comprensibile che l’apparire sulla proverbiale vetrina più grande del mondo sia una prospettiva molto importante per una cerchia decisamente ampia di persone, ma di fatto crediamo che ci sia un limite morale ed etico che sarebbe opportuno rispettare: ci riferiamo, in questo caso, a quanto accaduto negli USA, dove una madre ha pubblicato su TikTok immagini della figlia rimasta sola per il compleanno.

Ventisette invitati, zero presenti: un compleanno solitario

Vero, alcuni potrebbero apprendere della vicenda e pensare che la scelta della mamma non sia dettata prettamente da un desiderio di apparire o, diversamente, dal voler farsi compatire; ma piuttosto dal sincero coro di dispiacere di un genitore rimasto amareggiato per quanto accaduto a sua figlia. Un’analisi che di fatto non possiamo sfatare (non conosciamo la signora in questione e, di fatto, non eravamo tra gli invitati alla festa del compleanno della figlia), ma alla quale possiamo controbattere dicendo che, se questo era effettivamente il caso, avrebbe comunque potuto tenere il tutto in una sede più privata senza arrivare a coinvolgere il vasto e (pericolosamente) eterogeneo popolo internettiano.

In altre parole – sbattere la tristezza della figlia su TikTok non ci sembra la migliore delle idee, ecco. Ma riavvolgiamo un poco il nastro: al compleanno della piccola Avery Strong erano stati invitati ben ventisette bimbi, di cui appena sette avevano dato conferma. Nemmeno questi ultimi, tuttavia, hanno finito per presentarsi, lasciando Avery a festeggiare i suoi primi tre anni in completa solitudine.

La madre, che risponde al nome di Breanna, ha deciso di farlo sapere a tutti e ha registrato la figlia mentre, sconsolata, mangia un pezzo di pizza da sola; per poi pubblicare il tutto su TikTok. Ora, chiaramente ci spiace un sacco per la piccola e le auguriamo tanti altri compleanni pieni di invitati, ma il sospetto sorge spontaneo: se di 27 bambini nemmeno uno si è presentato non è, in qualche modo, c’è proprio lo zampino di Breanna?

“Mi ha spezzato il cuore” ha scritto in sovrimpressione la madre nel video. Non mettiamo in discussione i sentimenti di Breanna, ci mancherebbe – ma una domanda, almeno, vogliamo lanciarla: non è che sarebbe meglio smettere di fornire risonanza su giornali e affini di casi come questo?