USA, manca la carta di riso per gli involtini vietnamiti

Piccoli grandi problemi nella crisi della supply chain: i ristoranti vietnamiti in USA non hanno più carta di riso alimentare, quella sfoglia sottile che racchiude gli ingredienti negli involtini.

di Dissapore 9 Maggio 2022

Tra i vari problemi che sta dando la crisi della supply chain, negli Stati Uniti si sta verificando una carenza di carta di riso alimentare e di vermicelli di riso: ne sono vittima i ristoranti vietnamiti che usano in particolare la prima per preparare i tipici involtini della cucina asiatica. Lo rileva il sito Eater, che ha intervistato vari gestori da Los Angeles a New York passando per Houston.

Oltre alla carta di riso, i ristoratori dei locali vietnamiti lamentano la saltuaria mancanza di salsa di soia e latte condensato: non sono vere e proprie carenze nell’approvvigionamento, ma possono esserci delle frizioni nella filiera e improvvisamente un prodotto è introvabile per qualche giorno. Un bel problema per chi deve gestire un locale popolare con uno smercio continuo. Infatti quando poi il cibo torna disponibile, molti imprenditori si affrettano a comprarne anche più di quello che serve, e ne fanno scorta: questo oltre a comportare ulteriori costi a carico dei ristoratori (costi di magazzino, di personale eccetera) si riverbera sulla stessa questione della carenza, generandone altra. Un cane che si morde la coda.