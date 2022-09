USA: pollo cotto nello sciroppo anti raffreddore? L’FDA mette in guardia dalla challenge su TikTok

di Manuela 22 Settembre 2022

Negli USA la FDA, l’Agenzia americana del farmaco, ha messo in guardia gli utenti di TikTok da una ricetta alquanto pericolosa che è diventata virale sulla piattaforma nel corso degli ultimi giorni: il pollo cotto nello sciroppo anti raffreddore è una pessima, pessima idea. Ma non solo la FDA: anche molti TikToker stanno lanciando appelli affinché la gente non si metta in testa di provare questa assurda e dannosa ricetta.

In realtà il video in questione era stato pubblicato più di un anno fa ed era stato rimosso. Ma strascichi ce ne sono ancora. Nel video si vedeva un TikToker particolarmente apprezzato dai giovani mentre friggeva due petti di pollo imbevuti di Nquil, sciroppo da banco a base di paracetamolo, destrometorfano e doxilamina. Il farmaco in questione viene usato per contrastare i sintomi di raffreddore, tosse e influenza.

Sembra che non sia mai nata una vera e propria challenge basata su questa ricetta, tuttavia il tag #nyquilchicken è stato bloccato su TikTok: quando lo si inseriva per fare una ricerca, ecco che compariva l’avvertimento “Alcune sfide online possono essere pericolose, inquietanti o addirittura false”.

La Food and Drug Administration ha spiegato che questa ricetta non è solo sciocca o poco appetitosa, ma è molto pericolosa. Far bollire un farmaco, infatti, potrebbe renderlo più concentrato e modificarne le proprietà. Inoltre, anche se il pollo così cucinato non venisse mangiato, ecco che inalarne i fumi potrebbe danneggiare i polmoni.

Negli Stati Uniti la FDA ha chiesto ai genitori di tenere i farmaci da banco lontani dai bambini, spiegandogli bene i pericoli relativi ai medicinali e sottolineando che seguire certe tendenze sui social può essere pericoloso.