Usa: Samuel Adams lancia una birra così alcolica che è illegale in 15 stati

Utopias è una birra limited edition di Samuel Adams, invecchiata in botte: costa 240 dollari ed è così alcolica da essere stata vietata in 15 stati americani.

di Valentina Dirindin 20 Settembre 2021

Samuel Adams, marchio di birra statunitense della Boston Beer Company, ha lanciato sul mercato Usa una birra talmente alcolica da essere illegale in 15 stati americani.

Si tratta di una nuova versione di Utopias, la birra invecchiata in botte a edizione limitata che ogni due anni viene rilasciata dall’azienda. La prossima è in programma sugli scaffali americani a partire dall’11 ottobre, ma non in tutti gli Stati Uniti. Niente da fare infatti in Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, New Hampshire, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Utah, Vermont o West Virginia, dove Utopias è illegale a causa del suo tasso alcolico elevato.

28 gradi, più di cinque volte la media di una “normale” birra statunitense. C’è da dire che anche negli Stati dove verrà messa in vendita non sarà comunque difficile trovarla: Samuel Adams ne produce solo circa 13.000 bottiglie. E Utopias non è di certo a buon mercato: il prezzo al dettaglio suggerito è di $ 240 per una bottiglia.

“Siamo stati pionieri nel processo di invecchiamento in botte quasi trent’anni fa e continuiamo oggi quella tradizione”, ha dichiarato Jim Koch, fondatore di Samuel Adams. La birra limited edition Utopias ha fatto il suo debutto nel 2002, diventando un pezzo da collezione che aumenta di valore negli anni.