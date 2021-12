Usa: trova rana nella confezione di lattuga, ora è il suo animale domestico

di Valentina Dirindin 26 Dicembre 2021

È una storia natalizia carina, ne converrete: un uomo ha trovato una piccola rana nella sua confezione di lattuga appena comprata al supermercato, e alla fine – dopo un primo momento di disgusto – l’animaletto è diventato il suo miglior amico.

Tony: questo è il nome dato da Simon Curtis, cantante, attore e autore di Tulsa, in Oklahoma, al suo nuovo anfibio domestico. La sua storia, postata sui social, è diventata velocemente virale negli Stati Uniti. Al punto che i follower di Simon sono diventati parte in causa della vicenda, dandogli consigli via Twitter su come prendersi cura del suo animale domestico appena adottato.

Simon aveva acquistato la sua confezione di lattuga romana poco prima di Natale, e ci aveva trovato dentro questo piccolissimo animaletto: altri sarebbero tornati urlando al supermercato, e minacciando azioni legali se non adeguatamente rimborsati del danno subito. Invece lui si è intenerito e si è preso a cuore la sorte della bestiolina.

“Ad essere onesto, sono davvero felice di trovare qualcosa di vivo nei prodotti che mangio”, ha detto Simon Curtis, dimostrando di saper guardare al lato migliore delle cose. “Lo prendo come un segno che il marchio è onesto nel non utilizzare pesticidi tossici e che in realtà vende verdure vere”.