USA, una donna lancia una zuppa calda in faccia a una cassiera

10 Novembre 2021

La zuppa era calda, così calda da aver addirittura sciolto il coperchio di plastica: o almeno questo è quanto sostiene la donna che, evidentemente insoddisfatta della temperatura di servizio, ha avuto la brillante idea di lanciarla in faccia a una cassiera.

La povera dipendente, impiegata al ristorante Sol de Jalisco a Temple (Texas), ha raccontato l’intera vicenda in un TikTok (un po’ come la cameriera che ha lavorato 6 settimane ed è stata pagata un centesimo). La donna in questione l’aveva prima aggredita per telefono, insultando la cassiera che ha tentato di calmarla offrendole un rimborso. Il prospetto di riavere indietro i propri soldi, tuttavia, non è bastato a calmare la donna, che si è dunque presentata sul ristorante “armata” della fantomatica zuppa. A questo punto la cassiera ha spiegato che l’avrebbe aiutata volentieri se lei avesse smesso di imprecare, ma la donna ha preferito chiudere la questione scagliandole la pietanza in faccia.

Fortunatamente la zuppa aveva avuto tempo di raffreddarsi, ma l’esperienza è stata comunque tutt’altro che piacevole, tanto che le spezie che la condivano le hanno fatto bruciare a lungo gli occhi e l’impatto le ha fatto sanguinare il naso. In poco tempo la polizia è giunta sul luogo del “delitto”, ma la malfattrice si era già dileguata. In ogni caso è stata bandita del ristorante, e presto dovrà rispondere alle accuse.