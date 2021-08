Usa, Walmart torna all’obbligo di mascherina, anche per i vaccinati

Il colosso dei supermercati Usa Walmart torna all'obbligo di mascherina per dipendenti e clienti, indipendentemente dal vaccino, e spinge sulle vaccinazioni con obblighi e bonus.

di Dissapore 5 Agosto 2021

Negli Usa Walmart ritorna all’obbligo di mascherina nei propri punti vendita per i dipendenti, anche se questi sono vaccinati. Il Coronavirus circola ancora, con la variante delta ormai prevalente, e anche se la campagna vaccinale prosegue bene i casi di Covid sono in aumento, e le linee guida delle autorità sanitarie invitano a non abbassare la guardia.

Così la catena di supermercati ha chiesto ai propri dipendenti di indossare le mascherine nei negozi, nei magazzini, ma anche negli uffici e centri logistici presenti in tutte le contee classificate dal governo federale ad alto rischio di trasmissione Covid-19 (tutta la Florida, la Louisiana e l’Arkansas e gran parte di Texas e della California). Anche i clienti sono obbligati a indossare la mascherina, ma sui dipendenti Walmart esercita una pressione ancora maggiore: alcune categorie sono obbligate a vaccinarsi, tutti gli altri hanno una forte spinta con un bonus da 150 dollari.

La settimana scorsa la CDC americana ha invitato anche le persone vaccinate a continuare a coprire le vie respiratorie nei luoghi chiusi. Doug McMillon, presidente e amministratore delegato di Walmart, ha scritto in una nota pubblicata sul sito dell’azienda: “Per tutta la durata della pandemia ci siamo concentrati sulla salute e sul benessere dei nostri collaboratori. Crediamo di avere un ruolo importante da svolgere e crediamo che l’obbligo di vaccinazione per i nostri dirigenti sia la chiave per combattere questa pandemia. Diamo l’esempio”.