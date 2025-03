Utilizzavano la candeggina per il prosciutto, dovranno risarcire il Consorzio San Daniele

Due veterinari, un allevatore e un commerciante sono stati condannate per frode in commercio. Oltre a usare candeggina, macellavano animali di età inferiore rispetto a quella prevista dal disciplinare del San Daniele.

La corte di Cassazione ha confermato la condanna per frode in commercio per due veterinari, un allevatore e un commerciante colpevoli di violato il disciplinare di produzione del prosciutto di San Daniele DOP, fornendo come materia prima cosce di maiali macellati prima dei nove mesi di vita, senza ispezione delle carcasse e trattati con candeggina per abbatterne la carica batterica.

Secondo il verdetto, il consorzio -resosi parte civile del processo- dovrà essere risarcito.

Le accuse

Centrale è stato il ruolo dei due veterinari: una dei due è l’autrice del suggerimento dell’aggiunta dell’ipoclorito di sodio (candeggina) nelle vasche di scottatura, e l’altro per aver chiuso un occhio sull’ispezione delle carcasse di 41 maiali destinati alla macellazione.

A nulla sono valsi i tentativi di difesa che facevano presente che, per quanto vietato dal disciplinare di produzione, l’uso dell’ipoclorito di sodio non sia dannoso per il cliente finale e non intacchi le proprietà organolettiche del prodotto.

Diversi fusti di candeggina sono stati trovati sui luoghi delle perquisizioni provandone l’utilizzo, e la Cassazione ha specificato che il fatto di essere contaminato o nocivo non influisce nella configurazione del reato di frode in commercio: se il prodotto è diverso da quanto pattuito, a maggior ragione in violazione del disciplinare di una DOP, non ci sono difese che tengano, e anche l’esame delle carcasse rientra nel relativo sistema di autocontrollo.

Anche sull’età dei suini macellati, che da disciplinare non deve essere inferiore ai nove mesi ed è stabilita attraverso il tatuaggio di origine, la difesa non ha convinto la Cassazione: secondo gli avvocati della difesa si trattò di una banale svista su una trentina di capi non conformi, a fronte delle centinaia di suini macellati.