Uva da tavola, prende il via la campagna di promozione patrocinata dal Mipaaf

di Luca Venturino 27 Settembre 2022

L’uva da tavola è la protagonista assoluta della più recente campagna di promozione e comunicazione avviata proprio negli scorsi giorni da Ortofrutta Italia con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole: l’obiettivo dell’iniziativa, che di fatto coinvolge migliaia di punti vendita delle principali catene della grande distribuzione, negozi specializzati e operatori grossisti, è quello di evidenziare e informare il pubblico delle principali tipologie di questo prodotto, le rispettive caratteristiche peculiari e sottolineare l’alta qualità della raccolta di quest’anno. Le temperature particolarmente alte, unite alle provvidenziali piogge di agosto – una combinazione che di fatto ha salvato anche la vendemmia di uva da vino – hanno infatti portato alla formulazione dei migliori auspici dal punto di vista qualitativo, anche se la mole produttiva ne è risultata leggermente ridotta.

La campagna, oltre alle sopracitate connotazioni più “didattiche” e di pubblica utilità, mira per di più a favorire la tenuta e lo sviluppo di una produzione agricola particolarmente importante soprattutto per le regioni del Meridione: le produzioni nazionali, infatti, si concentrano soprattutto nei territori di Puglia e Sicilia, che di fatto rappresentano più del 90% della superficie agricola dedicata a questa coltura con una produzione complessiva che sfiora il milione di tonnellate. Si tratta di una filiera, infine, che brilla anche per i propri flussi di export, che raggiungono agilmente una quota maggiore al 50%.