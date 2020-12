Vaccino Coronavirus: arriva la borsa pensata per essere trasportata dai rider

Un contenitore per trasportare il vaccino per il Coronavirus, pensato per essere facilmente trasportato, magari anche da un rider in bicicletta. Non a caso, a realizzarlo è Gio’ Style, specializzata proprio in contenitori per alimenti.

I ricercatori dell’azienda hanno sviluppato un contenitore che sembra a tutti gli effetti una classica borsa frigo da pic nic, ma è in realtà destinato al trasporto sanitario dei vaccini anti-Covid 19. il contenitore progettato da Gio’ Style garantisce infatti una temperatura interna compresa tra i -80°C ed i -70°C ed è pensato per rispettare le regole per la movimentazione dei vaccini definite dalle case farmaceutiche.

Come spiega il responsabile dell’ufficio tecnico dell’azienda Christian Abbadini presentando la novità, “il contenitore raggiunge le basse temperature grazie al ghiaccio secco con cui riempiamo il portavaccino e garantisce una performance termica di 26 ore, con una temperatura interna compresa tra i -80°C ed i -70°C. Si tratta di un prodotto che può essere trasportato con qualsiasi mezzo: dalla macchina alla bicicletta, anche i rider in un futuro potrebbero trasportarlo di casa in casa”.

Un prodotto pensato per essere venduto a tutti, aggiunge Abbadini: “Ricordiamo che è acquistabile da chiunque, dall’ente governativo al medico di base che deve portarlo ai propri assistiti”.

[Fonte: La Repubblica]