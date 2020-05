Valsoia si lancia nel campo degli integratori alimentari

Valsoia ha deciso di entrare nel campo degli integratori alimentari. E lo fa lanciando nel canale della GDO una nuova linea di integratori naturali, ovviamente 100% vegetali. La linea è frutto della collaborazione fra i laboratori Health & Science di Giellepi e la divisione Ricerca & Sviluppo Valsoia: ci saranno 7 referenze che andranno a interessare le 6 categorie più richieste dal mercato:

sistema cardiovascolare: 2 referenze (Cardio Ok e Controllo colesterolo)

benessere intestinale: 1 referenza

azione depurativa: 1 referenza

rinforzo delle difese immunitarie: 1 referenza

controllo del peso: 1 referenza

multivitaminico: 1 referenza

Andrea Panzani, AD e DG di Valsoia, ha spiegato che il mercato degli integratori vanta una grande dimensione, fra l’altro in crescita e al momento concentrato per il 90% in farmacia. Questo progetto è nato più di due anni fa con l’obiettivo di dare una spinta al settore degli integratori nella GDO. La speranza per l’azienda è quella di arrivare almeno a una crescita a doppia cifra nel corso dei prossimi tre anni, magari superando anche i 10 milioni.

Il lancio di questa nuova linea inizierà proprio a partire da maggio 2020: si inizierà con digital marketing e comunicati stampa (dedicati sia al settore specialistico che ai consumatori), mentre la campagna pubblicitaria in televisione arriverà solo in un secondo momento, in autunno.