Varese, due ristoranti avevano una saletta per i clienti senza Green Pass: multe per oltre 100 mila euro

di Luca Venturino 29 Novembre 2021

Due ristoranti di Marchirolo, piccolo comune in provincia di Varese, avevano allestito una saletta riservata ai clienti sprovvisti di Green Pass: il tutto è stato smascherato da un’operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Luino e della Stazione locale.

Sedici in tutto i clienti all’interno dei “privé” multati perché senza certificazione verde, diciassette se consideriamo che anche uno dei titolari dei due locali era sprovvisto del pass vaccinale. Nel corso dell’ispezione, inoltre, sono venute a galla numerose altre violazioni della legge, come la presenza di cinque lavoratori in nero di cui uno irregolare sul territorio nazionale. Le sanzioni amministrative ammontano complessivamente a più di 100 mila euro, ed è stata inoltre disposta la chiusura dei ristoranti con sospensione temporanea delle attività per i prossimi cinque giorni.