Varese, fuori piove? Il ristorante apparecchia anche dentro al furgone

Se la vita ti offre limoni, tu ti fai una limonta, e se la vita ti offre l’opportunità di aprire il ristorante soltanto all’esterno, ma fuori piove, allora tu apparecchi anche dentro al furgone. È l’idea venuta ai gestori di un ristorante in provincia di Varese. E sinceramente, perché no?

Crea sentimenti confusi e contrastanti: mangiare dentro a un furgone, sì o no? Una cosa è certa, i gestori del ristorante Movida di Comerio, in provincia di Varese, hanno voluto dimostrare cosa sia lo spirito di adattamento. “Sono solo un paio di posti in più ma forza e coraggio, dobbiamo andare avanti”, hanno detto i titolari del Movida. D’altronde, se le nuove direttive del Governo prevedono le riaperture dei ristoranti in zona gialla, ma solo all’aperto, cosa si può fare col maltempo?

Non certo soccombere.

Siamo pieni di risorse 😉#varesepiove #pranzoingiardino #dehors #pranzoallaperto #varesetheplacetobe Posted by Ristorante Movida on Saturday, May 1, 2021

[ Fonte: Varesenews ]