Varese, mangiano le lasagne al ristorante: 57 turisti finiscono in ospedale

di Luca Venturino 20 Ottobre 2022

Un approccio alla cucina italiana piuttosto traumatico: ci stiamo riferendo a quanto capitato a una numerosa comitiva di turisti spagnoli – 57 individui in tutto -, che tra la mattinata di ieri, mercoledì 19 ottobre, e la serata del giorno precedente, hanno sofferto di intossicazione alimentare dopo aver consumato un pasto a base di lasagne in un ristorante in provincia di Varese. I primi sintomi, che come abbiamo anticipato hanno preso a manifestarsi nella serata di martedì 18, sono quelli tradizionalmente legati ai problemi di salute di questo tipo: nausea, crampi allo stomaco, vomito e in alcuni casi perfino diarrea.

Il malessere si sarebbe poi diffuso nel corso della nottata, arrivando praticamente a coinvolgere l’intera comitiva di turisti entro le prime luci della mattina: il gruppo ha così deciso di suonare l’allarme e contattare il personale medico locale, che è giunto all’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme – dove per l’appunto alloggiavano i turisti – con diverse ambulanze. Assieme all’equipaggio medico erano presenti anche alcuni agenti delle forze dell’ordine e i tecnici dell’Ats, che si sono immediatamente impegnati per gli accertamenti del caso: la struttura in cui alloggiavano è di fatto immediatamente stata esclusa dalle indagini in quanto, secondo le stesse testimonianze dei protagonisti, non era stato consumato alcun pasto al suo interno. Per sei membri della comitiva – uomini e donne di età compresa tra i 64 e gli 84 anni – si è reso anche necessario il trasporto all’ospedale di Esine: fortunatamente, però, sembra che per nessuno di loro la situazione sia grave.