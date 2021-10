Varese: ristorante storico venduto a imprenditori cinesi

di Valentina Dirindin 25 Ottobre 2021

Uno storico ristorante di Varese, “Da Gennaro”, passa di mano dopo trentun anni di attività, e viene rilevato da alcuni imprenditori di origine cinese. Un segno dei tempi certamente, con l’imprenditoria orientale che negli anni si è ritagliata sempre più spazi nelle città, sia per la ristorazione che per il commercio al dettaglio.

In casi come questo, però, nei piccoli centri la cessione fa rumore. Il ristorante “Da Gennaro”, storicamente proprietà di Gennaro Tortora, era molto noto e apprezzato nella comunità per la sua cucina di origine partenopea: pesce e pizze, soprattutto. Ma non è (solo) la crisi a far passare di mano il locale: semplicemente – spiega Gennaro – è una questione di tempo che passa e cose che cambiano.

“Per me e mia moglie diventa sempre più faticoso, e i miei due figli, al lavoro con me da 15 anni, non se la sentono di prendere una tale responsabilità”, ha commentato l’imprenditore della ristorazione a Varese News.

Dunque, è semplicemente ora di andare in pensione, e forse l’anno e mezzo appena passato ha reso più difficile e faticoso continuare. Così si chiude una storia di ristorazione aperta in città il 30 novembre del 1990, e si lascia il posto a chi verrà dopo.