Veganuary: Deliveroo calcola il risparmio in CO2 degli hamburger vegani venduti

170.000 kg di CO₂eq in meno, secondo Deliveroo sono stati immessi nell'ambiente solo per aver distribuito più hamburger veg a domicilio.

di Valentina Dirindin 18 Gennaio 2022

In occasione del Veganuary, la piattaforma di food delivery Deliveroo ha calcolato il risparmio in termini di carbon footprint generato dal consumo di burger veg nell’ultimo anno di consegne a domicilio. Oddio, detta così sembra un filo semplicistico, ma è indubbio che una delle componenti di successo degli hamburger di “carne non carne” (al di la di quella che vale la pena di definire con grande onestà una moda), è anche un apparente maggiore rispetto dell’ambiente, con una riduzione – almeno sulla carta – delle emissioni.

170.000 kg di CO₂eq in meno, secondo Deliveroo, arrivano solo dagli ordini ricevuti in hamburger veg anziché di carne, che sono aumentati dell’82%. Cosa significhi per l’ambiente, non è dato saperlo con precisione, ma di certo male non fa. Deliveroo in realtà ci prova, spiegando che un hamburger realizzato con proteine vegetali è in grado di far generare un risparmio in termini di emissioni di CO₂eq fino al 90% in meno rispetto ad un tradizionale burger di carne.

Ma le considerazioni da fare sull’argomento sono comunque molteplici, ed è inutile negare la complessità della questione. La verità è che quando si tratta del dibattito carne sì- carne no, ci piacerebbe avere molti più strumenti, e più dettagliati, per fare la scelta giusta. Perché a noi, alla fine, le mode piacciono fino a un certo punto.