Vendemmia 2021 in Piemonte: grande qualità ma calo della produzione del 15%

di Valentina Dirindin 18 Dicembre 2021

Cala significativamente la produzione per la vendemmia 2021 in Piemonte con un meno 15% di vino che viene fuori da un’annata che comunque dà qualche soddisfazione, se non altro per l’eccellenza qualitativa.

Se infatti si è prodotto di meno – poco più di 2,3 milioni di ettolitri contro gli oltre 2,7 del 2020 – i vignaioli piemontesi si dichiarano comunque soddisfatti del loro lavoro, definendo quella del 2021 una vendemmia da quattro stelle, con risultati generali tra l’ottimo e l’eccellente, nonostante le criticità climatiche dovute alle gelate anomale avvenute a inizio aprile e alle grandinate estive, a una primavera fredda e piovosa che ha portato a un ritardo vegetativo e a una seconda parte dell’estate molto calda con assenza di pioggia.



L’analisi dei dati è contenuta in Piemonte Anteprima Vendemmia 2021, l’annuale pubblicazione curata da Vignaioli Piemontesi e Regione Piemonte in cui si fanno le valutazioni sulla vendemmia appena passata e sull’andamento economico generale del comparto vitivinicolo.

Il calo della produzione piemontese di vino è più o meno in linea con quello nazionale: la produzione su tutto il territorio italiano è infatti stata quest’anno di 44,5 milioni di ettolitri, con un calo del 9% sull’anno precedente.

5 Stelle, l’eccellenza della vendemmia 2021, è stata assegnata al Dolcetto e al Nebbiolo; Vicino all’eccellenza con quattro stelle e mezzo, Arneis, Cortese, Favorita, Moscato bianco, Barbera, Brachetto, Freisa, Grignolino, Pelaverga e Chardonnay. Seguono Erbaluce, Nascetta, Ruché, Sauvignon Blanc e Pinot Nero (4 stelle). Più difficile la vendemmia nell’Alto Piemonte a causa delle gelate primaverili e delle forti grandinate estive: i tecnici assegnano solo un 3 stelle e mezzo.