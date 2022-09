Venezia, Antica Pizzeria da Michele approda alla Mostra del Cinema

di Luca Venturino 4 Settembre 2022

Tappeto rosso per l’Antica Pizzeria da Michele, che fa il suo ingresso nel prestigioso Hotel Excelsior, sul Lido di Venezia, ad appena una manciata di passi dalla Mostra del Cinema e dalla sede della Biennale d’Arte e di Architettura. Un approdo, quello del brand nel mondo di pellicole e cineprese, che di fatto vanta radici ben prestigiose: i migliori cinofili (o forse i più golosi?) ricorderanno, ad esempio, la scena in cui Julia Roberts si innamora del suo sapore nel film Mangia, prega, ama.

Rifugio iconico per gli attori del mondo del cinema, ospiti illustri ed esigenti viaggiatori di tutto il mondo, l’Excelsior offrirà ai propri ospiti le ricette dell’Antica Pizzeria da Michele fino al mese di ottobre, nel contesto delle cornici esclusive del Blue Bar e dell’Elimar Bar. Il menu comprende la grandi pizze della tradizione: ovvero marinara, margherita e cosacca, alcune varianti come la napoletana, bianca con provola, scarole, acciughe e pinoli, la Vesuvio con pomodorini, la Sorrento, focaccia con pomodori e mozzarella di bufala, e la prosciutto e fichi.

“Una sede stagionale a Venezia Lido, in questo meraviglioso hotel, è una scelta importante per differenziare l’offerta gastronomica, prettamente basata su prodotti del territorio” si legge in una nota emessa dallo stesso Hotel. “L’obiettivo è offrire un’eccellenza di un’altra regione italiana per rivolgersi anche a un’esigente clientela locale”.