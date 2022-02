Venezia: apre Dama il nuovo ristorante di Lorenzo Cogo

di Rossana Santolin 11 Febbraio 2022

«Finalmente il grande giorno è arrivato, dopo mesi di lavoro nasce Dama all’interno del prestigioso hotel Ca’ Bonfadini». Lo chef vicentino Lorenzo Cogo affida a queste poche parole su Instagram l’inizio ufficiale della nuova avventura veneziana di cui si vocifera da qualche tempo.

Dopo El Coq in piazza dei Signori a Vicenza, Cogo approda in uno dei più esclusivi hotel di Cannaregio firmando un menù che parte dalla tradizione lagunare per poi seguire le suggestioni dello chef che qui proporrà la sua «cucina istintiva». E dunque, a pochi passi dal Ponte delle Guglie, lungo le belle Fondamenta Savorgnan, d’ora in poi tutti i giorni a pranzo e a cena si potrà vivere Venezia «come non l’avete mai assaggiata», promettono gli addetti ai lavori.

Insaziabili curiosi, noi nel frattempo abbiamo spulciato la carta notando che si divide in due filoni, uno di mare e uno vegetariano dove entrambi privilegiano le materie prime del territorio innovando ricette tradizionali. Qualche esempio? La capasanta, curry verde, burro d’arachidi e porro, oppure lo spaghetto aglio, olio, peperoncino, latte di nocciola e vongole, e perché non il bacalao al vapore, mela annurca e jalapeno, olio alla rucola e broccoletti di bruxelles.

Anche il menù vegetariano promette bene con panna cotta al carciofo, pompelmo, olive e caffè e ancora gnocchi di ricotta di pecora amarene e cardoncelli, per citarne alcuni. Dando uno sguardo alla carta dei vini troviamo prodotti perlopiù italiani e francesi scelti tra piccoli produttori, a cui si aggiunge un’ampia scelta di vini biodinamici. Le premesse sono buone: non resta dunque che ritagliarsi il tempo per conoscere la novità gourmet di Venezia.