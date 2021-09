Chef Lorenzo Cogo aprirà un ristorante a Venezia

di Luca Venturino 24 Settembre 2021

Lo chef Lorenzo Cogo, che conquistò la stella Michelin nel 2012 ad appena 25 anni, si prepara ad aprire un nuovo ristorante a Venezia. Aveva fatto discutere la sua improvvisa “fuga” dal ristorante El Coq, con il passaggio del testimone al collega Matteo Grandi. Interpellato sui motivi che l’avevano portato a prendere questa scelta, Cogo aveva preferito mantenere un certo riserbo, limitandosi a dire che stava lavorando su un progetto futuro.

A El Coq lo chef vicentino era riuscito a unire le radici della profonda campagna veneta, dove Cogo è nato e cresciuto, alle tecniche internazionali assorbite durante le sue numerose esperienze all’estero. Tra le voci con cui aveva arricchito la tradizione secolare della cucina italiana sono da ricordare quella dello chef giapponese Seiji Yamamoto, evidente in molti dei signature dishes di Lorenzo, o la traccia dell’Extebarri di Victor Arguinzoniz nei Paesi Baschi, da cui ha tratto la passione per la cottura alla griglia, l’uso delle braci e i sapori affumicati in generale.

Tornando al presente (o meglio ancora, al futuro) Lorenzo Cogo ha deciso di separarsi dall’aria di casa di Marano Vicentino per tentare una nuova avventura nel cuore di Venezia. Il suo nuovo ristorante, a essere più precisi, sarà a nord del Canal Grande, nell’hotel Ca’ Bonfadini incastonato nella cornice del sestiere Cannaregio, il più popoloso del capoluogo veneto. La data è ancora imprecisa, avvolta tra la nebbia della Laguna, ma dovrebbe comunque cadere nel mese di novembre.