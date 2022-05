Venezia, controlli in un ristorante sul lungomare: sequestrati 15 kg di carne e pesce

di Luca Venturino 13 Maggio 2022

Settimane impegnative per i Carabinieri della Compagnia di Chioggia, vicino Venezia: durante un controllo in un ristorante situato sul lungomare di Sottomarina, infatti, hanno scoperto circa 15 chilogrammi di carne e pesce conservati in modo promiscuo e soprattutto in contenitori privi delle informazioni obbligatorie per legge circa la tracciabilità. Gli agenti delle forze dell’ordine, non potendo dunque risalire alla provenienza dei prodotti alimentari in questione, hanno disposto il sequestro e lo smaltimento, ma non prima di contestare la violazione amministrativa del caso al proprietario del locale.

Le ispezioni delle forze dell’ordine, come accennato, non si fermano però qui: nel corso della giornata, infatti, gli agenti sono stati impegnati in una serie di controlli che hanno portato al sequestro di molluschi per un valore complessivo di circa 14 mila euro. Sono stati infatti individuati diversi uomini che trasportavano in ceste di plastica e sacchi traforati delle vongole veraci (per un totale di circa una tonnellata di prodotti ittici) del tutto sprovvisti del Documento Di Registrazione per molluschi bivalvi vivi.

I molluschi sequestrati e ancora in vita sono stati fatti rigettare nelle acque della Laguna, mentre ai pescatori improvvisati di cui sopra sono state elevate sanzioni per un totale complessivo di 5mila euro. Un ultimo controllo, invece, ha portato al blocco di un uomo che trasportava 40 sacchi di vongole a bordo di un furgone: in questo caso, oltre all’ormai consueta mancanza della prevista documentazione di tracciabilità, gli agenti hanno anche scoperto che il furgone in questione era privo di assicurazione e revisione.