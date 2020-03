Venezia: i bar di Piazza San Marco uniti per far ripartire la città, da un aperitivo gratis

A Piazza San Marco – una delle piazze più popolari d’Italia (se non del mondo) – la parola d’ordine è “uniti per Venezia”. Proprio così: “Uniti per Venezia!” è l’iniziativa lanciata dai bar della Serenissima per spingere le persone a non avere paura di uscire di casa e incontrarsi durante questi giorni di diffusione del coronavirus.

“Piazza San Marco siete voi, l’aperitivo lo offriamo noi”: questo lo slogan dell’iniziativa ideata da Associazione Piazza San Marco, in collaborazione con il Gran Caffè Florian, il Gran Caffè Lavena, il Gran Caffè Quadri, il Caffè Aurora, Caffè Chioggia e la Gelateria Al Todaro, e con il supporto del Comune di Venezia e Vela.

Per tutto il mese di marzo, tutti i giorni della settimana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, ad ogni drink acquistato dai clienti uno verrà offerto dal bar aderente all’iniziativa. L’offerta potrebbe però variare da un locale all’altro, quindi consigliamo di chiedere info più dettagliate dentro il bar.

“I dipendenti e i collaboratori dei sei locali – fanno sapere gli organizzatori – attenderanno i clienti per brindare insieme a loro alla ripartenza di Venezia. Questa è solo una delle prime iniziative di un progetto più ampio che vedrà coinvolta piazza San Marco e tutta l’area marciana”.