Venezia, multa di 55mila euro per un ristorante nel centro storico

Multa salatissima per i proprietari di un ristorante di Venezia, che sono anche stati denunciati per gravi problemi sul luogo di lavoro.

di Luca Venturino 5 Ottobre 2021

No, questa volta non si tratta di una multa per il Green Pass, come sempre più siamo abituati a sentire, ma di qualcosa di ben più salato: i due proprietari del ristorante in questione, infatti, oltre a dover pagare la contravvenzione da ben 55mila euro, sono anche stati denunciati in seguito a un controllo delle forze dell’ordine di Venezia.

I Carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla tutela della sicurezza alimentare e del lavoro, e nel corso dell’ispezione hanno riscontrato alcuni elementi che hanno fatto emergere irregolarità di natura penale e amministrativa. Il ristorante, un locale nel centro storico del capoluogo veneto, è infatti risultato in aperta infrazione sulla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia alimentare.

Più in particolare, gli agenti delle forze dell’ordine hanno rilevato negligenze nella conservazione del cibo e gravi inosservanze in materia di sicurezza per i dipendenti.