Venezia non ne può più di Bezos e gli dedica dei bigoi

Il “matrimonio del secolo”, come già lo chiama qualche testata ancor prima che i festeggiamenti inizino, si svolgerà la prossima settimana nella laguna veneta. Saprete di certo che stiamo parlando delle nozze tra Jeff Bezos – fondatore di Amazon e tra gli uomini più ricchi al mondo – e Lauren Sánchez, giornalista americana. Proseguono i preparativi per l’evento lungo tre giorni (dal 26 al 28 giugno), ma soprattutto proseguono le proteste dei cittadini veneziani, tra manifestazioni e reazioni discordanti dei ristoratori.

Il lato food del matrimonio

Manca ormai una settimana al discusso “sì” tra Mr Amazon Lauren Sánchez, un sì che porta con sé accese polemiche per quella che viene vissuta da molti locali come la solita invasione di campo di Venezia, l’abituale sfruttamento della città dove tutto è “affittabile”, come dice l’eurodeputata verde Cristina Guarda.

I cartelloni tappezzano la città per incitare la gente a manifestare contro l’evento, mentre nel mondo della ristorazione c’è chi la prende con più ironia. Ci siamo imbattuti, ad esempio, in un’originale proposta della catena di pasta Bepe Bigoi, specializzata appunto nel tipico formato veneziano. Oltre al grande classico all’anatra o alla versione all’amatriciana, spuntano così i Bigoi alla Jeff Bezos, edizione di lusso appositamente lanciata in occasione del matrimonio.

Caviale, champagne e lamina d’oro gli ingredienti del piatto; ma basta dare un’occhiata al prezzo per capire che si tratta di una simpatica trovata: 12.500 euro per un piatto che ovviamente nessuno comprerebbe – a meno che i facoltosi ospiti della cerimonia non si trovino a passare per uno degli store della catena.

Ma qualcosa (molto poco, considerando i contratti di assoluta privacy firmati da tutte le parti coinvolte nel matrimonio) sappiamo anche della reale proposta gastronomica per le nozze. Se molte veneziane e veneziani dicono di no alla cerimonia che si svolgerà a San Giorgio, le aziende locali che contribuiranno alla sua realizzazione sono ben felici di fare la loro parte.

Un nome fra tutti, quello di Rosa Salva, storica pasticceria lagunare ben nota a chi frequenta Venezia. Proprio loro, insieme ad altre realtà della gastronomia del posto, comporranno una gift box per gli invitati con dolci e altri omaggi, comprese probabilmente delle bomboniere in vetro di Murano.