Venezia, paga 24 euro per due caffè al banco: “Ero scioccata”

24 euro per due caffè al banco: è quanto capitato in un bar di Venezia, dove però il menu recita prezzi decisamente più contenuti.

di Luca Venturino 14 Giugno 2022

“Ho pagato perché ero scioccata: ho sentito che era una truffa ma ci sono rimasta così male che non sono riuscita a reagire”: così una professoressa padovana ha voluto commentare la sua più recente visita in un bar di Venezia, terminata con un conto da ben 24 euro per due sole tazzine di caffè al banco. Ora, quello dei caffé/cappuccini/latte e cacao a prezzo (relativamente) alto nei bar più storici delle grandi città italiane non è certo un discorso nuovo – basti pensare a quanto capitato un paio di settimane fa a Roma -, ma la protagonista della vicenda, che di fatto è originaria del capoluogo veneto, ha spiegato di avere scelto un bar ai piedi del Ponte di Rialto (consumando in più al balcone) proprio per evitare di uscire dal budget.

La sorpresa, evidentemente unita all’imbarazzo, hanno impedito alla nostra protagonista di contestare immediatamente il pagamento; ma la sensazione di ingiustizia subita l’ha comunque spinta a conservare lo scontrino per poi contattare il locale. Scontrino sul quale, per di più, non è nemmeno specificata la consumazione (tanto che appare solo la dicitura “banco”); mentre sul menu del bar un caffè normale costa al massimo 3 euro. “Da noi un macchiatone al tavolo viene 3 euro, 1,20 al bar” ha confermato il gestore del locale in questione. “I prezzi sono tutti esposti, in quattro listini ben visibili: è impossibile che la signora abbia pagato quella cifra. Fosse capitato a me avrei chiamato i carabinieri!”.