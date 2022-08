Venezia, scoppia la rissa in un bar: volano pugni e sedie

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

Una provocazione di troppo, una discussione accesa, uno spintone troppo violento; e in pochi istanti la violenza ha preso il sopravvento. Ci stiamo riferendo a quanto è capitato nella serata di domenica scorsa, il 21 di agosto, in un bar di Venezia situato nella zona di Rialto, in campo Bella Vienna. Secondo quanto riscostruito dagli agenti delle forze dell’ordine tra i ragazzi lì presenti sarebbe scoppiata una violenta rissa che ha visto i presenti picchiarsi a mani nude e con le sedie, spingendo l’un l’altro contro i tavoli del locale in questione.

Il tutto è stato ripreso da alcuni presenti con il proprio telefonino e poi pubblicato sui social media, dove di fatto è diventato virale: proprio in queste ore gli agenti della Polizia locale stanno esaminando con attenzione queste immagini per risalire con precisione all’identità dei responsabili, oltre ovviamente a raccogliere le testimonianze dei passanti e di altri testimoni lì presenti. Degno di attenzione, soprattutto, sarebbe un facinoroso intento ad accanirsi con calci su di un uomo già a terra, mentre un terzo è impegnato a colpire violentemente con una sedia un quarto rissoso. Le forze dell’ordine, intervenute il prima possibile per sedare la violenza, stanno comunque mantenendo un certo riserbo circa le indagini: “Stiamo indagando per verificare l’accaduto e identificare tutti i responsabili della rissa”, ha semplicemente detto il comandante Marco Agostini.