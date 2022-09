Venice Cocktail Week torna a Venezia dal 26 settembre al 2 ottobre

di Luca Venturino 21 Settembre 2022

Venice Cocktail Week torna nella cornice della Laguna dal 26 settembre al 2 ottobre coinvolgendo ben 32 location tra bar d’hotel, cocktail bar e caffè che hanno fatto la storia del capoluogo veneto: ognuno di essi andrà di fatto a creare una Cocktail List esclusiva ideata su misura per l’evento, declinata secondo la necessità di far conoscere Venezia e le sua tradizioni al grande pubblico. In altre parole, l’obiettivo di VCW è quello di spingere i cittadini veneziani e non a scoprire e conoscere le numerose strutture della città e le competenze dei barman locali. Attenzione, però, perché di fatto il programma di Venice Cocktail Week non comprende solo cocktail, ma anche masterclass, night shift, serate a tema e iniziative culturali o ricreative atte ad avvicinare il pubblico ai lati meno conosciuti di Venezia.

In particolare, durante la settimana saranno proposte le cosiddette VCW Experience, ossia attività in cui i cocktail fungeranno da veri e propri accompagnatori nella scoperta della città: tra queste si segnalano il tour dai Caffè Storici ai Cocktail Bar passando per i Bacari, Tour dei Giardini, Tour in Bragozzo (imbarcazione da pesca), Tour in Topa (imbarcazione tipica della laguna veneziana) e l’Esperienza al Mercato di Rialto. Come accennato in apertura, per di più, non mancheranno nemmeno le iniziative culturali, come la presentazione del libro Erbario Lagunare scritto dalla penna dissaporiana di Caterina Vianello prevista per martedì 27 o il concerto solo piano di Antonio Fresa allo Squero dell’Isola di San Giorgio di sabato primo ottobre.

Ma torniamo alla cocktail list dell’evento: ogni location ha messo a punto una lista che comprenderà un Signature Cocktail (ossia un drink di libera creazione rappresentativo dell’identità del locale); un cocktail RiEsco a Bere Italiano (dedicato al Made in Italy con prodotti di aziende esclusivamente italiane); l’Aperitivo di Mezzogiorno (fresco e leggero, ideale – per l’appunto – per un aperitivo a mezzogiorno) e il Leon D’Oro (un drink ispirato al cinema, in cui il bartender potrà dare massimo sfogo alla creatività). I dettagli e il calendario completo degli eventi può essere consultato direttamente sul sito ufficiale dell’evento.

“La scorsa edizione, a Dicembre, ci ha regalato fortissime emozioni e abbiamo ricevuto un enorme supporto e partecipazione dall’intera città, che ci ha piacevolmente sorpreso” ha commentato Paola Mencarelli, fondatrice di Venice Cocktail Week. “Quest’anno abbiamo però deciso di anticipare le date con l’idea di coinvolgere maggiormente la città e dare un respiro diverso alla manifestazione. In questo periodo sono infatti ancora attive le strutture stagionali, con la possibilità di utilizzare le terrazze e gli spazi all’aperto. Ci auguriamo di vedere una Venezia più viva che mai nel circuito dei cocktail bar e in tutte le realtà cittadine coinvolte”.