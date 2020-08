Vercelli: annullati eventi di Ferragosto e festival delle birre per il focolaio di Coronavirus

A causa del focolaio di Coronavirus recentemente scoppiato a Vercelli sono stati annullati gli eventi comunali previsti per le celebrazioni di Ferragosto. Due concerti di musica rock e musica italiana previsti venerdì 14 e sabato 15 in piazza Cavour, e un Festival delle birre artigianali in programma dal 20 al 23 al parco Kennedy. La decisione della giunta comunale, si legge nella delibera, “è stata presa a scopo esclusivamente precauzionale, al fine di evitare ogni possibilità di contagio”.

Il focolaio nella città ha causato una quarantina di positivi ed è stato diffuso dal gestore di un paio di locali cittadini. L’uomo, tornato dalla Repubblica Dominicana, non ha rispettato il periodo di quarantena previsto, nonostante avesse viaggiato su un aereo dove era presente un positivo al Covid-19. I locali gestiti dall’uomo sono stati chiusi dall’amministrazione, e il focolaio – i cui contagiati sono tutti asintomatici – parrebbe essere sotto controllo.

Così, Vercelli dice addio agli eventi programmati per l’estate, per una questione di prudenza e di sicurezza: “ Non vogliamo incentivare momenti di avvicinamento tra persone. Gli eventi erano pensati per dare sollievo a chi rimaneva in città, ma ora servono massima cautela e prudenza”, dice il sindaco della città Andrea Corsaro.

[Fonte: Ansa]