Verdura: in Italia se ne consuma meno della media europea

di Luca Venturino 10 Gennaio 2022

Stando ai dati Eurostat del 2019, in Europa, una persona su tre (33%) non aveva l’abitudine di consumare almeno una porzione di frutta o verdura al giorno, e solamente il 12% della popolazione complessiva dichiarava di consumare almeno cinque porzioni, e cioè la quantità raccomandata. E se ve lo stavate chiedendo, non temete, siamo qua per risolvere i dubbi: l‘Italia era sotto la media.

Insomma, se è pur vero che la quantità di persone che non mangiano frutta e verdura è piuttosto allarmante, va anche sottolineato che invece il 55% ha dichiarato di consumarne dall’una alle quattro porzioni al giorno, che pur stando sotto la quantità raccomandata è comunque accettabile. Dando un’occhiata ai singoli Paesi europei, scopriamo che quelli in cui c’è una maggiore osservanza delle cinque o più porzioni giornaliere sono l’Irlanda (33%), l’Olanda (30%), la Danimarca (23%) e la Francia (20%). In fondo alla classifica, invece, troviamo la Romania (2%), la Bulgaria e la Slovenia (5%) e infine l’Austria (6%).

Va anche sottolineato che, in media, le donne consumano più frutta e verdura rispetto ai maschietti, che invece tendono più sovente a saltare del tutto lo spuntino giornaliero con alimenti di questo genere. Com’era quella storia che le donne vivono più a lungo degli uomini?