Verena Bahlsen, ereditiera dell’omonimo impero dei biscotti, abbandona l’azienda

di Manuela 2 Novembre 2022

C’è stato un vero e proprio terremoto ai vertici dell’azienda Bahlsen: Verena Bahlsen, ereditiera dell’impero degli omonimi biscotti, ha deciso di abbandonare il board della società a causa di continue crisi di panico e pianto.

Verena Bahlsen, 29 anni, ha ereditato l’impresa fondata dal bisnonno. Solo che, probabilmente, l’azienda è stato più di quanto lei potesse gestire. Più volte, da quando era stata insignita del tiolo di chief mission officer, Verena aveva confessato le sue fragilità. Tecnicamente aveva il compito di guidare la trasformazione dell’azienda, ma la settima scorsa, improvvisamente, ha dato l’annuncio del suo addio all’azienda del bisnonno, senza fornire dettagli o spiegazioni.

Solo adesso, a qualche giorno di distanza, Verena ha spiegato su LinkedIn il perché della sua decisione. Durante molte riunioni è scoppiata a piangere, fino ad avere una vera e propria crisi di panico mentre si trovava in un campo di grano tedesco insieme all’AD dell’azienza.

A volte si mostrava troppo cattiva o impaziente, interrompendo le persone che avrebbe dovuto ascoltare, diventando fredda o dura quando invece avrebbe dovuto essere dolce. Questa sua fragilità intrinseca, forse, spiega anche alcune sue frasi e mosse avventate del passato.

Nel 2019, per esempio, era stata al centro di alcune polemiche perché aveva sminuito le sofferenze dei lavoratori forzati usati nell’azienda durante il Nazismo, sostenendo di averli trattati bene. In precedenza, invece, le sue vanterie in merito al fatto di essere una capitalista che guadagnava soldi per comprarsi degli yacht non erano piaciute alla sinistra tedesca.