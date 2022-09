Verona, clienti di un bar danneggiano una macchina della Polizia: locale chiuso per 15 giorni

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

Chiacchiere tra clienti brilli si sono trasformati in schiamazzi e insulti, che a loro volta hanno assunto i connotati ben più violenti di una lite, che si è accesa sempre più fino a sfociare in una rissa dove tutto – comprese sedie e tavolini – veniva utilizzato come arma contundente. Quel che è peggio, gli individui coinvolti, evidentemente troppo presi dalla frenesia del momento per fare attenzione ai propri paraggi, hanno anche finito per danneggiare una macchina della Polizia e gli stessi agenti che, informati su quanto stava accadendo, sono intervenuti per tentare di sedare gli animi. Si tratta di quanto successo presso un bar in quel di Verona, che di fatto è stato teatro di un irragionevole vortice di violenza che ha portato, ad accertamenti conclusi, alla sospensione della licenza.

L’intera vicenda – rissa tra clienti evidentemente ubriachi, danneggiamento di una proprietà del corpo di Polizia e aggressione agli stessi agenti intervenuti – è infatti stata notificata al Questore di Verona che, mirando a ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica, ha deciso di sospendere per ben quindici giorni l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio in questione. L’idea delle autorità cittadine, infatti, è che l’impedire il ritrovo di persone abili nel trasformare casse di birra in episodi di violenza possa migliorare la sicurezza dei cittadini.