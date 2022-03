Verona, il laboratorio di Giancarlo Perbellini diventa anche caffetteria

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

Il laboratorio di pasticceria di Giancarlo Perbellini ha aperto solamente sette mesi fa in quel di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, ma sta già cominciando a crescere e arricchirsi con l’apertura di un nuovo punto vendita e di una caffetteria in cui godersi i piaceri della prima colazione.

I clienti potranno così scegliere tra tutti i biscotti e le delizie realizzate in produzione per cominciare la propria giornata, abbinandole a un buon caffè o un cappuccino cremoso. Laboratorio, punto vendita e caffetteria saranno amministrate da Eugenio Cavallaro, già socio della pasticceria X Dolce Locanda a Verona: sua responsabilità sarà anche coordinare il team di undici giovanissimi dipendenti, pronti a lavorare in un contesto di eccellenza.

Il laboratorio e le aggiunte più recenti sono attività su cui chef Perbellini ha deciso di puntare con grande slancio dopo aver intuito una grande crescita della richiesta nazionale: dallo scorso autunno, la produzione di dolci e lievitati è raddoppiata, e si prevede che la produzione dei lievitati nel periodo pasquale possa pareggiare quella natalizia di 300 pezzi al giorno.