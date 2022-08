Verona, lavoro in nero in un’azienda agricola: irregolari 12 lavoratori su 15

In un'azienda agricola in provincia di Verona sono stati trovati ben 12 lavoratori in nero su 15 complessivi.

di Luca Venturino 25 Agosto 2022

Dodici lavoratori in nero su quindici complessivi: questo il bilancio di un blitz dei Carabinieri in un’azienda agricola di Sommacampagna, comune in provincia di Verona. Il controllo delle forze dell’ordine, come avrete potuto intuire, si è concentrato in primo luogo sulla regolarità della forza lavoro impiegata: insieme agli agenti dell’Arma locale hanno partecipato anche i militari del capoluogo provinciale e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Mantova. Le ispezioni, condotte all’alba di questa mattina, giovedì 25 agosto, hanno come accennato interessato quindici dipendenti complessivi, di cui appena tre sono di fatto risultati regolari: tra i lavoratori in nero, per di più, si segnala anche la presenza di una minorenne e di due persone non in regola con il permesso di soggiorno.

Quel che è peggio, le ispezioni delle forze dell’ordine hanno anche portato a scoprire che l’azienda in questione non aveva sottoposto i propri dipendenti alle visite mediche obbligatorie o ai corsi di formazione, e non aveva nemmeno inviato le dovute comunicazioni ai centri per l’impiego. Importante notare, per di più, che gli agenti hanno deciso di sospendere l’attività dell’azienda agricola per ragioni di sicurezza (oltre che, ovviamente, per l’impiego di manodopera in nero). Complessivamente, le multe elevate hanno raggiunto un importo di 85 mila euro.