Veronika Belotserkovskaya, la food blogger che ha sfidato Putin, ora rischia 15 anni di carcere

di Marco Locatelli 18 Marzo 2022

È tra le prime tre persone ad affrontare un procedimento penale ai sensi della nuova legge russa sulle “fake news” e rischia fino a 15 anni di carcere. Lei è Veronika Belotserkovskaya, food blogger e imprenditrice con quasi 1 milione di follower su Instagram ed è stata accusata dal governo russo per aver diffuso notizie false.

La commissione investigativa ha affermato che il caso è stato aperto contro Belotserkovskaya per via dei post pubblicati sulla sua pagina Instagram che “contenevano informazioni consapevolmente false sull’uso delle forze armate russe”. Belotserkovskaya, che ha ferocemente criticato l’azione della Russia in Ucraina, ha affermato che le accuse contro di lei potrebbero farla finire in prigione per 10 anni.

“Sono esattamente il tipo di persona che Putin aveva in mente quando ha lanciato il suo ultimo discorso (Putin ha parlato di auto-purificazione della società russa ndr) – dichiara la food blogger -. Vuole far passare persone come me delle traditrici”, ha detto dalla sua casa nel sud della Francia, dove si è stabilita durante la pandemia e dove ora gestisce una scuola di cucina esclusiva. “Vivo una bella vita, posto online belle foto sul cibo. Ora vogliono ritrarmi come il volto del ‘ovest decadente'”.

Belotserkovskaya ha dichiarato di essere “una persona ragionevole. Non ho assolutamente intenzione di tornare in Russia finché ci saranno queste accuse […] Non sono politico, parlo come madre di tre figli. I bambini ucraini stanno morendo, non è possibile stare zitti. Molti dei miei amici in Russia sono d’accordo con me, ma hanno paura di dire qualsiasi cosa. Lo capisco perfettamente”.