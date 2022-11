Viareggio, controlli della Guardia Costiera sui pescherecci: sequestrato un quintale di pesce spada

di Luca Venturino 7 Novembre 2022

Giornata impegnativa per la Guardia Costiera di Viareggio, che ha eseguito una serie di controlli ai pescherecci e alle attività di compravendita locali: complessivamente, il “bottino” del personale in divisa ammonta a poco meno di un quintale di pesce spada, tutto posto sotto sequestro amministrativo. Ma procediamo con calma: i controlli hanno permesso di scoprire numerosi esemplari pescati nonostante fossero ben al di sotto della taglia minima consentita dalla legge europea, con il più piccolo che pesava un chilo intero in meno rispetto agli 11,4 minimi previsti dalla normativa Ue.

Tali esemplari, scovati dagli agenti delle forze dell’ordine nelle stive di un peschereccio, sarebbero con ogni probabilità finiti sulle tavole di qualche ristorante o sul bancone di qualche pescheria locale: la partita aveva un peso complessivo di 50 chilogrammi. Altri 120 chili sono poi stati individuati in quel di Scarlino presso un punto vendita all’ingrosso: in questo caso, il titolare dell’attività non è stato in grado di produrre le documentazioni obbligatorie circa la provenienza del prodotto ittico. Tra Carrara e Viareggio, infine, il personale della Guardia Costiera ha sanzionato i capitani di quattro pescherecci per non aver registrato delle catture di pesce spada e di non aver effettuato la prenotifica di sbarco.